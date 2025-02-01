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Первый трейлер «Фантастической четвёрки» от Marvel покажут 4 февраля — СМИ

Первый трейлер «Фантастической четвёрки» от Marvel покажут 4 февраля — СМИ
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Компания Marvel представит дебютный трейлер фильма «Фантастическая четвёрка: Первые шаги» уже 4 февраля. Об этом стало известно из утренней передачи Good Morning America, которая быстро убрала упоминание проекта из своего расписания.

Таким образом, первый трейлер грядущего фильма Marvel выйдет примерно за полгода до премьеры — лента отправится в прокат 25 июля 2025 года. Судя по всему, это будет именно тизер, где зрителям покажут базовую сюжетную завязку и главных героев.

Сюжет фильма расскажет о Фантастической четвёрке — отряде супергероев, обладающих суперспособностями. В ленте не раскроют историю происхождения команды, поскольку это уже делали в других фильмах, а сосредоточатся на других аспектах. Главные роли в будущей ленте исполнили Педро Паскаль (The Last of Us), Ванесса Кирби («Миссия невыполнима: Последствия»), Джозеф Куинн («Тихое место: День первый») и Эбон Мосс-Бакрак («Медведь»).

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