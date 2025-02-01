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«Почему такой разрыв?» MrBeast сравнил отзывы на шоу «Игры Биста» от критиков и зрителей

«Почему такой разрыв?» MrBeast сравнил отзывы на шоу «Игры Биста» от критиков и зрителей
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Самый популярный блогер в мире Джимми MrBeast Дональдсон решил обсудить со своей аудиторией реалити-шоу «Игры Биста». Сериал запустился 19 декабря и описывается как вариация «Игры в кальмара», где 1000 участников из разных стран мира соревнуются за большой денежный приз в размере $ 5 млн.

Дональдсон опубликовал скриншот с оценками реалити-шоу у себя в соцсетях — 90% зрителей оценили проект положительно, тогда как лишь 13% журналистов рекомендуют его к просмотру. Блогер выразил предположение, что многие критики составили мнение всего по первым нескольким эпизодам, поэтому они не оценили произведение по достоинству.

Фото: Соцсети MrBeast

Зрители оценили «Игры Биста» на 90%, но восемь критиков оценили его всего на 13%… Почему такой большой разрыв?

В комментариях под постом блогера многие зрители согласились с общим мнением аудитории, похвалив «Игры Биста» за захватывающие испытания и эмоции, которые дарит шоу. Однако не всем пришлось по вкусу то, что съёмочная команда почти не уделяет время личным историям участников, из-за чего в шоу «просто не за кого болеть».

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