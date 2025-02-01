«Очень жалею о покупке»: фанаты The Sims 2 раскритиковали переиздание игры

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31 января компания Electronic Arts выпустила на ПК переиздания The Sims и The Sims 2 — культовых симуляторов жизни. Перевыпуск полных изданий игр приурочен к 25-летию серии, которое состоится уже 4 февраля.

Тем временем в Steam уже сформировался первый рейтинг пользователей — отзывы от игроков оказались смешанными. Игру рекомендуют к покупке 61% юзеров, отмечая наличие технических проблем.

Фото: Steam

Что пишут игроки о «Коллекции «The Sims 2: Наследие»

Серьёзно, и это вы называете переизданием? Игра по-прежнему вылетает на Windows 10 и 11. Единственное, что только внутри нормально можно графику редактировать. Это не переиздание, а плевок фанатам игры. Очень жалею о покупке. И не советую.

На данный момент игра в таком состоянии кажется сырой и недоработанной, а заявленная цена — неоправданно высокой. Очень надеюсь, что разработчики оперативно займутся исправлением всех этих багов, вылетов и графических проблем.

Играла два часа, чтобы потом вылететь без сохранения, ура!

Неужели было сложно сделать так, чтобы игра хотя бы просто, простенько так, нормально запускалась и работала? Учитывая, что речь идёт про ЕА, я вообще не расстроена, что мы не получили настоящий ремастер.

Пустая трата денег, в переиздании нет никакой «оптимизации» для современных ПК. Игра всё так же запускается в разрешении 640x480, в настройках есть только полный экран (без оконного режима), частота обновления всё так же заблокирована на 60 Гц.

В Electronic Arts пока не комментировали запуск переизданий The Sims.