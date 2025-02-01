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Энола Холмс 3 с Генри Кавиллом и Милли Бобби Браун — дата выхода, съёмки, кто сыграет

Съёмки «Энолы Холмс 3» с Милли Бобби Браун и Генри Кавиллом стартуют в апреле
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Как сообщает портал What's on Netflix, создатели серии фильмов «Энола Холмс» уже совсем скоро приступят к съёмкам третьей части франшизы. Производство стартует в середине апреля в Великобритании и продлится около трёх месяцев — до июля. Судя по всему, премьера ленты состоится уже 2026 году.

Оригинальная «Энола Холмс» вышла на Netflix в 2020 году и рассказывала о приключениях сестры знаменитого детектива Шерлока Холмса, в 2022-м вышло продолжение ленты. Суммарно обе картины посмотрели около 35 млн человек, что делает «Энолу Холмс» одной из самых популярных франшиз онлайн-кинотеатра.

Главные роли в обоих фильмах исполнили Милли Бобби Браун («Очень странные дела») и Генри Кавилл («Ведьмак») — они же вернутся и в продолжении.

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