Звезда «Шан-Чи» Симу Лю вызвался снять фильм по игре Sleeping Dogs

После отмены фильма по Sleeping Dogs фанаты игры пытаются возродить проект — один из них обратился за помощью к Симу Лю, известному по главной роли в фильме Marvel «Шан-Чи и легенда десяти колец».

Неожиданно актёр китайского происхождения заявил, что сейчас пытается получить права на франшизу, чтобы всё-таки снять экранизацию.

Работаем с правообладателями, чтобы вывести Sleeping Dogs на большие экраны!

В начале месяца актёр Донни Йен признал, что работа над экранизацией Sleeping Dogs фактически прекращена — хотя он сам вложил в проект много сил и средств, работа так и не сдвинулась с мёртвой точки.

О начале работы над фильмом по Sleeping Dogs заявляли ещё в 2018 году.