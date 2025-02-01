Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 4. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Перед выходом «Супермена» DC ждёт суд с наследниками автора супергероя

Перед выходом «Супермена» DC ждёт суд с наследниками автора супергероя
Аудио-версия:
Комментарии

Наследники соавтора «Супермена» Джо Шустера подали в суд на DC Comics и Warner Bros., намереваясь вернуть себе авторские права на персонажа в нескольких странах мира.

В последний раз подобный иск был отклонён в 2013-м: выяснилось, что сестра Шустера отказалась от прав на «Супермена» сразу после смерти автора в 1992 году. Однако теперь адвокаты наследников утверждают, что по законам Канады, Великобритании, Ирландии и Австралии права на супергероя вернулись к ним из-за срока давности — спустя 25 лет после смерти автора.

В свою очередь, в Warner Bros. с обвинениями не согласны и планируют отстаивать свою позицию в суде. Уже 11 июля в кино выйдет новый фильм «Супермен» с Дэвидом Коренсветом в главной роли от режиссёра «Стражей Галактики» Джеймса Ганна.

Материалы по теме
Обзор фильма «Злой город». Отличный российский блокбастер о войне с монголами
Обзор фильма «Злой город». Отличный российский блокбастер о войне с монголами
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android