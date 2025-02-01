Видеокарта RTX 5090 появилась в продаже в России — цена до 580 тысяч рублей

Спустя сутки после старта мировых продаж NVIDIA GeForce RTX 5090 на российских интернет-платформах стали появляться предложения о продаже новой флагманской видеокарты.

Продавцы обещают доставить видеокарту из США, ОАЭ или Китая за три-четыре недели. Цена вопроса варьируется от 370 тыс. до 580 тыс. рублей . Рекомендуемая цена RTX 5090 — $ 1999, или 195 тыс. рублей по курсу ЦБ РФ.

Ранее журналисты сообщили о дефиците видеокарт RTX 5080 и RTX 5090 после старта продаж — найти новый графический ускоритель в магазине смогли не все. На этом фоне карты стали выставлять на продажу вдвое или втрое дороже.

NVIDIA GeForce RTX 5090 вышла 30 января — сейчас это самая мощная видеокарта в мире. Чип в среднем RTX 4090 примерно на 25% без учёта апскейлера DLSS 4 и функции мультигенерации кадров.