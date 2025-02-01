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Шоу «Игры Биста» от MrBeast стало хитом онлайн-кинотеатра Amazon Prime

Шоу «Игры Биста» от MrBeast стало хитом онлайн-кинотеатра Amazon Prime
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Реалити-шоу «Игры Биста» от популярного видеоблогера Джимми MrBeast Дональдсона менее чем за месяц посмотрели более 50 млн человек только на стриминговых платформах.

Эксперты отмечают, что после такого успеха западные онлайн-кинотеатры стали больше интересоваться сотрудничеством с интернет-звёздами. Помимо Prime Video и других онлайн-кинотеатров, первый эпизод «Игр Биста» набрал более 155 млн просмотров на YouTube, также премьеру шоу можно было бесплатно посмотреть на Twitch.

Сам Мистер Бист обратил внимание на кардинально разные оценки критиков и зрителей — в то время как эксперты оценили шоу на 13%, зрители поставили его «играм» 90 баллов из 100.

«Игры Биста» — вольная интерпретация сериала «Игры в кальмара», в которой 456 участников ведут борьбу за главный денежный приз в размере $ 5 млн.

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