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Актёр Роман Мадянов посмертно получил премию «Золотой орёл» за свою последнюю роль

Актёр Роман Мадянов посмертно получил премию «Золотой орёл» за свою последнюю роль
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Актёр Роман Мадянов был посмертно награждён в рамках престижной российской кинопремии «Золотой орёл». Члены жюри отметили его в номинации «Лучшая роль второго плана» за фильм «Любовь Советского Союза».

В исторической драме о звезде советской эстрады 1930-х Галины Ковровой Мадянов сыграл начальника Главного управления театрами. «Золотого орла» вручили его сыну, Роману Мадянову-младшему.

Актёр скончался в сентябре прошлого года из-за рака лёгких. «Любовь Советского Союза» стала последней работой 62-летнего Мадянова. Ранее он прославился своими ролями в «Солдатах», а также фильмах «Левиафан» и «12». Сейчас в Москве предлагают назвать именем Романа Мадянова одну из улиц.

Помимо Мадянова, победителями премии «Золотой орёл» стали фильм «Воздух» и сериал «Трасса», Сергей Безруков («Воздух»), Александра Урсуляк («Смотри на меня!») и другие.

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