Apple выплатит $ 20 млн владельцам умных часов Apple Watch

Компания Apple согласилась компенсировать сумму в $ 20 млн покупателям умных часов Apple Watch в рамках коллективного иска. Владельцы утверждали, что на некоторых устройствах вздувались аккумуляторы, повреждая важные компоненты.

Apple по-прежнему отрицает свою вину, но решила закрыть дело. Владельцы Apple Watch 1-й, 2-й и 3-й серий смогут получить от $ 20 до $ 50 (2–5 тысяч рублей), если сталкивались с такими проблемами. При этом они должны доказать, что как минимум обращались в техподдержку — а также обязаны отказаться от любым других судебных претензий в адрес производителя.

В начале января похожим образом закончился процесс по делу о голосовом помощнике Siri — пользователи утверждали, что она прослушивает их, чтобы выдавать подходящую рекламу. Тогда Apple согласилась выплатить истцам по $ 20.