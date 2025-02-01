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«Средневековая GTA»: Антон Логвинов выпустил 80-минутный обзор Kingdom Come Deliverance 2

«Средневековая GTA»: Антон Логвинов выпустил 80-минутный обзор Kingdom Come Deliverance 2
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Известный игровой блогер Антон Логвинов представил большой восторженный обзор Kingdom Come Deliverance 2. Длительность видео составила более 80 минут — по словам автора, он трудился над роликом почти месяц.

Логвинов крайне высоко оценил сиквел, сравнив релиз с серией Grand Theft Auto и называя KCD 2 претендентом на звание лучшей игры 2025 года.

Видео доступно на YouTube-канале Антон Логвинов. Права на видео принадлежат Warhorse.

Похвалы от обзорщика удостоились самые разные элементы игры: от боевой системы и квестов до общей атмосферы и погружения. По мнению Логвинова, авторам удалось исправить ошибки и недочёты первой части, в том числе систему наказаний, стелс и интерфейс.

Релиз сиквела Kingdom Come: Deliverance состоится 4 февраля на PS5, Xbox Series и ПК.

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