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Лучшие аниме января 2025 года: Поднятие уровня в одиночку, Монолог фармацевта, Дни Сакамото и другие

Второй сезон «Поднятия уровня в одиночку» возглавил топ лучших аниме января
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Сообщество Anime Flow подвело итоги первого месяца 2025 года, выделив восемь проектов с самыми высокими оценками пользователей.

Рейтинг возглавило продолжение сериала «Поднятие уровня в одиночку» о мире с опасными подземельями, далее идут второй сезон «Монолога фармацевта» в сеттинге имперской Японии и приквел драмы «Агент времени».

Топ-8 лучших аниме в январе 2025 года от Anime Flow:

  1. «Поднятие уровня в одиночку» (оценка 8,81)
  2. «Монолог фармацевта» (8,76)
  3. «Агент времени: Глава Инду» (8,73)
  4. «Кастлвания: Ноктюрн» (8,55)
  5. «Доктор Стоун: Научное будущее» (8,17)
  6. «Сто девушек, которые очень-очень-очень-очень-очень сильно тебя любят» (8,14)
  7. «Дни Сакамото» (7,94)
  8. «Dragon Ball: Драконий жемчуг Дайма» (7,76).
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