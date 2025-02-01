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Инсайдер раскрыл детали и размер смартфона iPhone SE 4

Инсайдер раскрыл детали и размер смартфона iPhone SE 4
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Авторитетный инсайдер billbil-kun поделился информацией о внешнем виде новой модели бюджетного смартфона iPhone SE 4 от Apple — его якобы планируют выпустить в апреле этого года.

По информации источника, экран iPhone SE 4 получит такой же размер, как iPhone 14, 13 и 13 Pro — высота 14,67 см и ширина 7,15 см. Выемка для камеры также будет аналогичной стандартным моделям прошлых поколений.

Дизайн iPhone SE 4 будет схож с прошлыми моделями смартфонов Apple

Дизайн iPhone SE 4 будет схож с прошлыми моделями смартфонов Apple

Фото: Dealabs/Apple

В середине января инсайдеры рассказали, что у Apple заканчиваются запасы iPhone SE 3 — смартфонов этой модели почти не осталось в магазинах США. На этом фоне компания планирует выпустить новую версию с 6,1-дюймовым OLED-дисплеем, функцией Face ID, 48-мегапиксельной камерой и увеличенным объёмом оперативной памяти.

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