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Джеймс Мэй считает, что BBC не стоило увольнять Джереми Кларксона из автошоу Top Gear

Джеймс Мэй считает, что BBC не стоило увольнять Джереми Кларксона из автошоу Top Gear
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Британский телеведущий Джеймс Мэй в интервью The Times вспомнил историю с увольнением своего коллеги Джереми Кларксона из автомобильного шоу «Топ Гир» в 2016 году.

По словам Мэя, BBC не стоило идти на подобные кардинальные меры.

Думаю, что это можно было исправить, списав на сильный стресс и эмоции… Да, это случилось, это прискорбно и печально — но это не должно было привести к краху чего-то настолько успешного. Я не хвастаюсь, но «Топ Гир» был одним из крупнейших телешоу в мире в то время. У нас была довольно напряжённая обстановка, и неудивительно, что иногда всё шло наперекосяк.

Многолетнего ведущего «Топ Гира» Кларксона уволили за нападение на продюсера, который забыл принести ему еду. Вслед за Джереми с BBC ушли оба других ведущих — Джеймс Мэй и Ричард Хаммонд.

Позже они воссоединились в новом шоу для Amazon под названием The Grand Tour и стали вести личные проекты.

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