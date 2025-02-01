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Мэддисон объявил, что перестаёт стримить — а затем провёл два эфира за сутки

Мэддисон объявил, что перестаёт стримить — а затем провёл два эфира за сутки
Аудио-версия:
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30 января известный стример Илья Мэддисон объявил об очередной паузе в медиакарьере. В соцсетях он рассказал, что потерял интерес к трансляциям и не намерен проводить их до марта.

К сожалению, ситуация по стримам усложнилась. Нет никакого желания подрубать. Бабки нафармлены, гои прогреты, мотивация отсутствует. Сегодня проснулся и думаю: на кой чёрт мне сидеть отращивать геморрой за компом, когда я могу пойти гулять и тусоваться весь день? Ответа нет.

Илья рассказал, что во время отдыха планирует поехать в путешествие по США и выбрать место для переезда, а также сделать ремонт в новом доме.

Однако уже на следующий день Мэддисон передумал и включил трансляцию онлайн-казино. Через несколько часов он провёл ещё один эфир — по хоккейному симулятору NHL 25.

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