Расписание финального дня топ-турнира FISSURE PLAYGROUND #1 по Dota 2

Сегодня, 2 февраля, завершится престижный чемпионат FISSURE PLAYGROUND #1 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В рамках финального дня состоятся две встречи: финал нижней сетки в формате best-of-3 и гранд-финал до трёх побед. Стоит отметить, что в каждой из оставшихся команд играет хотя бы один игрок из России.

Расписание FPG по «Доте» на 2 февраля, воскресенье:

15:00. Финал нижней сетки, Team Falcons (Ближний Восток) — PARIVISION (Россия) ;

; 19:30. Гранд-финал, Tundra Esports (Европа) — победитель первой серии.

Топ-турнир FPG по Dota 2 проходит в LAN-формате с 24 января по 2 февраля 2025 года в Белграде, Сербия. В рамках чемпионата 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.