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Расписание второго дня групп IEM Katowice 2025 по CS2 — Spirit с Astralis, VP с EF

Сегодня, 2 февраля, продолжится топ-турнир Intel Extreme Masters Katowice 2025 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1 млн.

По итогам второго дня групповой стадии определятся первые участники плей-офф. Кроме этого, коллективы, проигравшие в нижней сетке, покинут соревнование.

Расписание игр IEM Katowice 2025 по CS2 на 2 февраля, воскресенье:

15:30. Группа B, верхняя сетка, Team Spirit (Россия) — Astralis (Дания);

— Astralis (Дания); 15:30. Группа B, верхняя сетка, The MongolZ (Монголия) — Team Liquid (Северная Америка);

18:00. Группа A, матч за выход в плей-офф, Virtus.pro (Россия) — Eternal Fire (Турция);

— Eternal Fire (Турция); 18:00. Группа A, нижняя сетка, G2 Esports (Европа) — Team Falcons (Европа);

20:30. Группа A, матч за выход в плей-офф, Team Vitality (Европа) — FaZe Clan (Европа);

20:30. Группа A, нижняя сетка, 3DMAX (Франция) — BIG (Германия).

Топ-турнир IEM Katowice 2025 по CS2 проходит в LAN-формате с 29 января по 9 февраля в Катовице, Польша. В рамках соревнования 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.