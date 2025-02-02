Завершились съёмки второго сезона шоу «Перси Джексон и Олимпийцы»

1 февраля завершились съёмки второго сезона сериала «Перси Джексон и Олимпийцы». В честь данного события авторы шоу опубликовали фото с площадки, на котором изображены исполнители главных ролей.

Сюжет продолжения шоу основан на книге «Море чудовищ». Писатель Рик Риордан вновь выступит в качестве консультанта и сценариста. Детали сюжета ещё неизвестны. Премьера второго сезона состоится до конца 2025 года в стриминговом сервисе Disney+. Точная дата выхода пока не раскрывается.

В актёрский состав сериала вошли Уокер Скобелл, Леа Джеффрис, Арьян Симхадри, Вирджиния Кулл, Чарли Бушнелл, Тимм Шарп, Глинн Тёрмен, Ник Борэйни, Азриэль Дэлман и другие.