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Фильм по Sleeping Dogs запустили в работу со звездой «Шан-Чи» — источники

Фильм по Sleeping Dogs запустили в работу со звездой «Шан-Чи» — источники
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В разработку запустили фильм по мотивам игры Sleeping Dogs: как оказалось, актёр Симу Лю действительно занимался этим направлением, а его работа прошла достаточно далеко. Об этом сообщают источники издания IGN.

Главную роль детектива под прикрытием Вэй Шена сыграет сам Симу Лю, также он выступит продюсером экранизации. Остальные детали проекта неизвестны, в том числе какая студия взялась за кино, кто выступит режиссёром и кто напишет сценарий.

Sleeping Dogs вышла в 2012 году и со временем стала культовой игрой: это гонконгский экшен в открытом мире, где большой упор сделан на рукопашные сражения, а не на перестрелки. По сюжету главный герой под прикрытием внедряется в банды.

Актёр Симу Лю ранее сообщил, что его мечта — снять фильм, а затем получить «зелёный свет» на создание второй части игры.

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