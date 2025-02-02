Анонсирован крупнейший FISSURE Universe по «Доте» — 16 команд и призовой фонд $ 500 тыс.

Турнирный оператор FISSURE анонсировал онлайн-соревнование FISSURE Universe Ep.4 по Dota 2 с призовым фондом $ 500 тыс. и дополнительными $ 150 тыс. для поддержки команд.

Четвёртый FISSURE Universe будет масштабнее, чем предыдущие ивенты серии. В рамках турнира сразятся 16 команд со всего мира. Первая половина участников получит прямые приглашения, а вторая половина определится по итогам региональных квалификаций.

Открытые отборочные к четвёртому эпизоду FISSURE Universe пройдут в шести регионах: это Восточная и Западная Европа, Южная и Северная Америка, Юго-Восточная Азия и Китай. Первый раунд отборов состоится в период с 4 по 5 февраля, а второй — с 7 по 8 февраля. Регистрация на квалификации в нашем регионе доступна по следующим ссылкам: #1 и #2.

В закрытых квалификациях Восточной и Западной Европы сразятся восемь коллективов, а в остальных регионах — по четыре. Половина из всех участников — это победители открытых отборов. Восточноевропейские, южноамериканские и азиатские отборочные пройдут с 8 по 10 февраля, а в Западной Европе, Северной Америке и Китае — с 13 по 15 февраля.

В итоге на ивент отберутся по две команды из Западной и Восточной Европы, а также по одному коллективу из оставшихся регионов.

Что касается основной стадии FISSURE Universe, проведение турнира запланировано на 22-30 марта. К победителям региональных квалификаций присоединятся ростеры с прямыми приглашениями, которые станут известны позже. Формат — швейцарская система с double-elimination сеткой и best-of-3 матчами. Гранд-финал будет играться до трёх побед.