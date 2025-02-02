Когда выйдут обзоры Kingdom Come: Deliverance 2

До выхода Kingdom Come: Deliverance 2 остаётся пару дней. Если вы ещё находитесь в раздумьях, приобретать ли грядущую RPG, то лучше сперва ознакомьтесь с её обзорами — журналисты и блогеры опубликуют их 3 февраля, за сутки до релиза.

Точная время выхода первых материалов с полными впечатлениями от проекта пока неизвестно. Скорее всего, ждать их стоит не раньше 19:00 мск.

Разработчики обещают выпустить достойную наследницу оригинальной игры с ещё более грандиозными баталиями, более проработанным и увлекательным открытым миром, а также рассказать захватывающую историю о мире средневековой Чехии.

Релиз Kingdom Come: Deliverance 2 состоится на ПК, PS5 и Xbox Series одновременно – 4 февраля в 19:00 мск.