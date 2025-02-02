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Team Spirit вылетела с регионального тир-2 турнира по MLBB — команда считалась фаворитом

Team Spirit вылетела с регионального тир-2 турнира по MLBB — команда считалась фаворитом
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Российская Team Spirit завершила своё выступление на онлайн-турнире BetBoom Rise of Legends Season 5 по игре Mobile Legends: Bang Bang.

Несмотря на то что перед стартом регионального ивента «спириты» считались явным фаворитом, российскому коллективу не удалось показать тир-1 игру.

Так, после второго места в групповой стадии «драконы» уступили российской Insilio со счётом 1:2 в плей-офф. После падения в нижнюю сетку Team Spirit удалось разгромить ростер Iggers Team, однако FORZE Esports в следующем раунде оказалась сильнее.

В итоге «спириты» заняли четвёртое место на RoL S5 и заработали $ 2 тыс. За звание чемпиона поборются следующие коллективы: Verso Time, FORZE Esports и Insilio.

BB RoL S5 проходит в онлайн-формате в период с 18 января по 2 февраля. В рамках соревнования 10 российских команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 20 тыс.

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