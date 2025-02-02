Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 5. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Турнир Six Invitational 2025 по Rainbow Six Siege: все участники, формат, даты проведения, призовой фонд

Стартует ЧМ по игре Rainbow Six с призовым фондом $ 3 млн — среди участников наша VP
Аудио-версия:
Комментарии

3 февраля стартует престижный чемпионат Six Invitational 2025 по игре Tom Clancy's Rainbow Six Siege с призовым фондом $ 3 млн.

Ивент состоит из двух стадий: группового этапа и плей-офф. Сначала 20 участников будут разделены на четыре группы по пять команд. После того как каждый сыграет с каждым, худший коллектив каждой группы покинет ивент, а остальные пройдут в решающую стадию. Посев будет зависеть от места в групповом этапе.

Плей-офф — это double-elimination сетка. Гранд-финал пройдёт в best-of-5 формате.

Список участников SI2025 по Rainbow Six:

  • Team BDS (Франция);
  • FaZe Clan (Бразилия);
  • w7m esports (Бразилия);
  • Unwanted (США);
  • Team Secret (Европа);
  • Team Liquid (Бразилия);
  • DarkZero Esports (США);
  • Spacestation Gaming (США);
  • Virtus.pro (Россия);
  • Team Falcons (Кувейт);
  • M80 (США);
  • FURIA Esports (Бразилия);
  • Shopify Rebellion (США);
  • SCARZ (Япония);
  • TEAM JOEL (Азия);
  • PSG Talon (Южная Корея);
  • G2 Esports (Европа);
  • RazaH Company Academy (Бразилия);
  • Oxygen Esports (США);
  • CAG Osaka (Япония).

Престижный чемпионат Six Invitational 2025 по Rainbow Six пройдёт в LAN-формате в период с 3 по 16 февраля в Бостоне, США. В рамках соревнования 20 команд разыграют призовой фонд в размере $ 3 млн.

Материалы по теме
Virtus.pro продлила контракт с российской командой по R6 на два года
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android