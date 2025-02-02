Стартует ЧМ по игре Rainbow Six с призовым фондом $ 3 млн — среди участников наша VP

3 февраля стартует престижный чемпионат Six Invitational 2025 по игре Tom Clancy's Rainbow Six Siege с призовым фондом $ 3 млн.
Ивент состоит из двух стадий: группового этапа и плей-офф. Сначала 20 участников будут разделены на четыре группы по пять команд. После того как каждый сыграет с каждым, худший коллектив каждой группы покинет ивент, а остальные пройдут в решающую стадию. Посев будет зависеть от места в групповом этапе.
Плей-офф — это double-elimination сетка. Гранд-финал пройдёт в best-of-5 формате.
Список участников SI2025 по Rainbow Six:
- Team BDS (Франция);
- FaZe Clan (Бразилия);
- w7m esports (Бразилия);
- Unwanted (США);
- Team Secret (Европа);
- Team Liquid (Бразилия);
- DarkZero Esports (США);
- Spacestation Gaming (США);
- Virtus.pro (Россия);
- Team Falcons (Кувейт);
- M80 (США);
- FURIA Esports (Бразилия);
- Shopify Rebellion (США);
- SCARZ (Япония);
- TEAM JOEL (Азия);
- PSG Talon (Южная Корея);
- G2 Esports (Европа);
- RazaH Company Academy (Бразилия);
- Oxygen Esports (США);
- CAG Osaka (Япония).
Престижный чемпионат Six Invitational 2025 по Rainbow Six пройдёт в LAN-формате в период с 3 по 16 февраля в Бостоне, США. В рамках соревнования 20 команд разыграют призовой фонд в размере $ 3 млн.