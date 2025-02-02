Стартует ЧМ по игре Rainbow Six с призовым фондом $ 3 млн — среди участников наша VP

3 февраля стартует престижный чемпионат Six Invitational 2025 по игре Tom Clancy's Rainbow Six Siege с призовым фондом $ 3 млн.

Ивент состоит из двух стадий: группового этапа и плей-офф. Сначала 20 участников будут разделены на четыре группы по пять команд. После того как каждый сыграет с каждым, худший коллектив каждой группы покинет ивент, а остальные пройдут в решающую стадию. Посев будет зависеть от места в групповом этапе.

Плей-офф — это double-elimination сетка. Гранд-финал пройдёт в best-of-5 формате.

Список участников SI2025 по Rainbow Six:

Team BDS (Франция);

FaZe Clan (Бразилия);

w7m esports (Бразилия);

Unwanted (США);

Team Secret (Европа);

Team Liquid (Бразилия);

DarkZero Esports (США);

Spacestation Gaming (США);

Virtus.pro (Россия) ;

; Team Falcons (Кувейт);

M80 (США);

FURIA Esports (Бразилия);

Shopify Rebellion (США);

SCARZ (Япония);

TEAM JOEL (Азия);

PSG Talon (Южная Корея);

G2 Esports (Европа);

RazaH Company Academy (Бразилия);

Oxygen Esports (США);

CAG Osaka (Япония).

Престижный чемпионат Six Invitational 2025 по Rainbow Six пройдёт в LAN-формате в период с 3 по 16 февраля в Бостоне, США. В рамках соревнования 20 команд разыграют призовой фонд в размере $ 3 млн.