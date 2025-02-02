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Комедия «Собачье дело» вышла в кинотеатрах России

Комедия «Собачье дело» вышла в кинотеатрах России
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31 января в кинотеатрах России стартовали показы комедийного фильма «Собачье дело». В честь этого был опубликован дублированный трейлер ленты с профессиональным дубляжом.

В ролике показали центральных героев истории и завязку сюжета.

Видео доступно на YouTube-канале «топКино». Права на видео принадлежат Bande à Part Films.

Согласно синопсису, Аврил — своенравный юрист, известная тем, что всегда берётся за самые безнадёжные дела и выигрывает их. Однако когда очередной, казалось бы, безнадёжный клиент, Дариуш, просит защитить его верного четвероногого друга Космоса, девушка не может устоять. Она с головой погружается в абсурдное дело по защите клиента-собаки, противостоя правовой системе и выступая за права женщин и животных.

В актёрский состав ленты вошли Летиция Дош, Франсуа Дамиенс, Жан-Паскаль Зади, Энн Дорваль, Анабела Морейра, Матье Деми, Пьер Деладоншам и другие. Режиссёром выступила Летиция Дош.

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