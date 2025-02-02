Эксперт рассказал, как обезопасить себя в интернете

Старший эксперт «МегаФона» по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин рассказал россиянам, как обезопасить свои данные в интернете. Эксперт дал несколько простых рекомендаций, которые позволят повысить конфиденциальность в Сети.
По словам Лопатина, самое базовое правило в вопросе безопасности — это использование сложных паролей для аккаунтов. Будет ещё лучше, если вы дополнительно защитите свой профиль двухфакторной аутентификацией.
Также Борис Лопатин призвал не пользоваться функцией сохранения пароля в браузере, несмотря на её удобство. Он предупреждает, что злоумышленники могут воспользоваться этой информацией, если получат доступ к вашему устройству.
Ко всему прочему эксперт подчёркивает, что не стоит забывать про антивирус и файрвол. Он рекомендует обязательно установить хотя бы один из этих сервисов, чтобы предотвратить заражение вредоносным программным обеспечением.