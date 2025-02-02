Эксперт рассказал, как обезопасить себя в интернете

Старший эксперт «МегаФона» по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин рассказал россиянам, как обезопасить свои данные в интернете. Эксперт дал несколько простых рекомендаций, которые позволят повысить конфиденциальность в Сети.

По словам Лопатина, самое базовое правило в вопросе безопасности — это использование сложных паролей для аккаунтов. Будет ещё лучше, если вы дополнительно защитите свой профиль двухфакторной аутентификацией.

Социальные сети тоже не стоит оставлять без присмотра. Будьте внимательны при публикации личной информации в медиа. Ваш домашний адрес, места, где вы бываете и работаете, – вся эта информация поможет злоумышленникам создать ваш примерный портрет. Ограничьте круг лиц, которые могут просматривать ваши посты и информацию профиля. Для этого используйте специальные настройки приватности, чтобы это контролировать.

Также Борис Лопатин призвал не пользоваться функцией сохранения пароля в браузере, несмотря на её удобство. Он предупреждает, что злоумышленники могут воспользоваться этой информацией, если получат доступ к вашему устройству.

Ко всему прочему эксперт подчёркивает, что не стоит забывать про антивирус и файрвол. Он рекомендует обязательно установить хотя бы один из этих сервисов, чтобы предотвратить заражение вредоносным программным обеспечением.