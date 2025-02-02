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Итоги турнира ALGS: 2024 Championship по Apex Legends

19-летний россиянин в составе Alliance занял второе место на ЧМ по игре Apex Legends
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Подошёл к концу престижный чемпионат ALGS: 2024 Championship по игре Apex Legends с призовым фондом $ 2 млн.

Несмотря на то что в финале больше всего очков заработала Alliance с российским игроком Мироном Effect Новиковым в составе, звание чемпиона забрала GoNext Esports из Европы, которой первой удалось забрать топ-1 после достижения «матч-пойнта».

Результаты ALSG 2024 по Apex Legends:

  • первое место: GoNext Esports (Европа) — $ 600 тыс.;
  • второе место: Alliance (Европа) — $ 320 тыс.;
  • третье место: Team Falcons (Австралия) — $ 210 тыс.;
  • четвёртое место: Shopify Rebellion (США) — $ 170 тыс.;
  • пятое место: Virtus.pro (США) — $ 130 тыс.;
  • шестое место: Complexity Gaming (США) — $ 100 тыс.;
  • седьмое место: Luminosity Gaming (США) — $ 80 тыс.;
  • восьмое место: FURIA Esports (США) — $ 60 тыс.;
  • девятое место: VK Gaming (Китай) — $ 50 тыс.;
  • десятое место: Fnatic (Япония) — $ 40 тыс.;
  • 11-е место: Aurora Gaming (Восточная Европа) — $ 32 тыс.;
  • 12-е место: Guild Esports (Австралия) — $ 30 тыс.;
  • 13-е место: TSM (США) — $ 28 тыс.;
  • 14-е место: ENVY (США) — $ 26 тыс.;
  • 15-е место: ENTER FORCE.36 (Южная Корея) — $ 24 тыс.;
  • 16-е место: EXO Clan (Великобритания) — $ 22 тыс.;
  • 17-е место: Team Liquid (Мексика) — $ 21 тыс.;
  • 18-е место: Noctem Esports (Великобритания) — $ 20 тыс.;
  • 19-е место: Team Burger (Австралия) — $ 19 тыс.;
  • 20-е место: Gaimin Gladiators (Польша) — $ 18 тыс.
  • 21-40-е место: 100 Thieves (США), GHS Professional (Япония), GREEN STEGO (Таиланд), Orgless and Hungry (Европа), Zero Tenacity (Европа), Cloud9 (США), Crazy Raccoon (Южная Корея), Dragons Esports (Европа), FaZe Clan (Великобритания), Disguised (Азия), NRG (США), Ninjas in Pyjamas (Великобритания), Source Gaming (Китай), Supernova (Малайзия), DreamFire (Китай), Oblivion (Канада), REIGNITE (Япония), shadow3690 (Китай), Stallions (США), Meteor (Япония).

Топ-турнир ALGS: 2024 Championship по Apex Legends прошёл в LAN-формате в период с 29 января по 2 февраля в Саппоро, Япония. В рамках соревнования 40 команд разыграли призовой фонд в размере $ 2 млн.

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