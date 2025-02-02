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Вышел свежий тизер «Капитана Америка: Дивный новый мир» с призывом сходить на фильм

Вышел свежий тизер «Капитана Америка: Дивный новый мир» с призывом сходить на фильм
Аудио-версия:
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Компания Marvel опубликовала свежий трейлер фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир» с призывом купить билеты в кино. В ролике авторы показали ряд новых сцен с Сэмом Уилсоном — главным героем ленты.

Видео доступно на YouTube-канале Marvel Entertainment. Права на видео принадлежат Marvel Entertainment.

Напомним, «Дивный новый мир» станет мягкой перезагрузкой серии фильмов о Капитане Америка. Роль главного представителя Мстителей досталась Сэму Уилсону — теперь перед ним стоит задача защитить весь мир от новой напасти. В этом деле ему поможет президент США Таддеус «Громовержец» Росс, которого сыграл знаменитый Харрисон Форд. По сюжету его персонаж сможет превращаться в красного Халка.

Мировая премьера фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир» состоится 14 февраля.

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