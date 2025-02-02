Звезда «Мементо» Гай Пирс объяснил, почему больше не работал с Кристофером Ноланом

Звезда «Мементо» Гай Пирс пообщался с журналистами издания The Sunday Times. В ходе разговора актёр рассказал, почему больше не работал с Кристофером Ноланом.

Пирс считает свою игру в триллере «Мементо» крайне «дерьмовой» и никуда не годящейся.

Я всё ещё в депрессии… Ненавижу то, что сделал… Я знаю, почему больше не смог поработать с Кристофером Ноланом. Всё дело в моей в дерьмовой и никуда не годящейся игре в «Мементо».

Лента рассказывает о Леонардо Шелби, который изысканно и дорого одет, ездит на новеньком «Ягуаре», но останавливается в дешёвых мотелях. Главный герой всеми силами пытается найти убийцу жены. Его проблема — редкая форма амнезии, потеря короткой памяти — помня всё до убийства, он не помнит, что было 15 минут назад.

Премьера картины состоялась в 2000 году. На церемонии «Оскар»-2002 фильм номинировали на награду в категории «Лучший сценарий» и «Лучший монтаж».