Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 5. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

20 лет тюрьмы за скачивание DeepSeek: в США предложили новый законопроект

20 лет тюрьмы за скачивание DeepSeek: в США предложили новый законопроект
Комментарии

Как сообщает сотрудник Центра Беркмана-Кляйна в Гарварде Бен Брукс, в США подготовили новый законопроект. Его основная цель — борьба с китайскими технологиями и ИИ.

Из документа стало известно, что в стране хотят запретить импорт технологий и интеллектуальной собственности в сфере ИИ из Китая. Нарушителей данного закона собираются сажать в тюрьму сроком до 20 лет.

Ко всему прочему, авторы законопроекта предлагают ввести запрет на передачу исследований организациям, представляющим потенциальную угрозу: компаниям из КНР, образовательным учреждениям и лабораториям, созданным по законодательству Китая.

Брукс назвал данный проект самым «агрессивным» законодательным предложением в отношении ИИ в истории США.

Материалы по теме
Что такое DeepSeek и как пользоваться китайским искусственным интеллектом
Что такое DeepSeek и как пользоваться китайским искусственным интеллектом
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android