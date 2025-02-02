20 лет тюрьмы за скачивание DeepSeek: в США предложили новый законопроект

Как сообщает сотрудник Центра Беркмана-Кляйна в Гарварде Бен Брукс, в США подготовили новый законопроект. Его основная цель — борьба с китайскими технологиями и ИИ.
Из документа стало известно, что в стране хотят запретить импорт технологий и интеллектуальной собственности в сфере ИИ из Китая. Нарушителей данного закона собираются сажать в тюрьму сроком до 20 лет.
Ко всему прочему, авторы законопроекта предлагают ввести запрет на передачу исследований организациям, представляющим потенциальную угрозу: компаниям из КНР, образовательным учреждениям и лабораториям, созданным по законодательству Китая.
Брукс назвал данный проект самым «агрессивным» законодательным предложением в отношении ИИ в истории США.