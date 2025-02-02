Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 5. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел трейлер японского боевика Demon City: премьера 27 февраля

Вышел трейлер японского боевика Demon City: премьера 27 февраля
Аудио-версия:
Комментарии

Компания Netflix опубликовала дебютный трейлер японского боевика Demon City. В ролике показали кровавые экшен-сцены, центральных героев истории и завязку сюжета.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix Asia. Права на видео принадлежат Netflix.

Картина основана на экранизации манги Oni Goroshi. Согласно синопсису, криминальная организация убивает жену и дочь киллера Шухей Саката, а ему самому пускают пулю в голову. Однако герой выживает после 12 лет в коме и отправляется мстить.

В актёрский состав ленты вошли Тома Икута, Масахиро Хигасиде, Миоу Танака, Ами Тоума, Таро Суруга, Маи Кирю, Наото Такенака, Такума Отоо, Масанобу Такасима и другие. Кресло режиссёра занял Сэидзи Танака («Меланхолик»).

Премьера ленты состоится 27 февраля в стриминговом сервисе Netflix.

Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android