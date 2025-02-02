Вышел трейлер японского боевика Demon City: премьера 27 февраля

Компания Netflix опубликовала дебютный трейлер японского боевика Demon City. В ролике показали кровавые экшен-сцены, центральных героев истории и завязку сюжета.

Видео доступно на YouTube-канале Netflix Asia. Права на видео принадлежат Netflix.

Картина основана на экранизации манги Oni Goroshi. Согласно синопсису, криминальная организация убивает жену и дочь киллера Шухей Саката, а ему самому пускают пулю в голову. Однако герой выживает после 12 лет в коме и отправляется мстить.

В актёрский состав ленты вошли Тома Икута, Масахиро Хигасиде, Миоу Танака, Ами Тоума, Таро Суруга, Маи Кирю, Наото Такенака, Такума Отоо, Масанобу Такасима и другие. Кресло режиссёра занял Сэидзи Танака («Меланхолик»).

Премьера ленты состоится 27 февраля в стриминговом сервисе Netflix.