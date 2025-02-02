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Российская Team Spirit разгромила Astralis на турнире IEM Katowice 2025 по CS2

Российская Team Spirit разгромила Astralis на турнире IEM Katowice 2025 по CS2
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Российская Team Spirit начала выступление на топ-турнирe Intel Extreme Masters Katowice 2025 по Counter-Strike 2 с победы.

В дебютной встрече группового этапа «драконы» встретились с датским составом Astralis. Обе карты начинались напряжённо, однако в итоге «спиритам» удавалось захватить преимущество и довести игры до победного конца. Таким образом, Nuke завершился со счётом 13:5, а Dust 2 — 13:4.

CS 2. Intel Extreme Masters Katowice 2025 . Группа B. 1/4 финала (верхняя сетка)
02 февраля 2025, воскресенье. 15:30 МСК
Team Spirit
Окончен
2 : 0
Astralis

В следующем раунде Team Spirit поборется с командой Natus Vincere за выход в плей-офф. Что касается Astralis, датчане упали в нижнюю сетку. В первом матче на выживание коллектив Каспера cadiaN Мёллера столкнётся с бразильской FURIA Esports.

Международный чемпионат IEM Katowice 2025 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 29 января по 9 февраля в Катовице, Польша. В рамках ивента 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

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