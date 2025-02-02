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PARIVISION с Сатаником заняла третье место на топ-турнире FPG по «Доте»

PARIVISION с Сатаником заняла третье место на топ-турнире FPG по «Доте»
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Российская PARIVISION вылетела с международного чемпионата FISSURE PLAYGROUND #1 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В финале нижней сетки встретились российская PARIVISION и ближневосточная Team Falcons. В итоге в гранд-финал ивента отобрались «соколы», которым удалось завершить важную серию со счётом 2:0 в свою пользу.

Dota 2. FISSURE PLAYGROUND #1 . Финал (нижняя сетка)
02 февраля 2025, воскресенье. 15:00 МСК
Team Falcons
Окончен
2 : 0
PARIVISION

В результате данного противостояния PARIVISION вылетела с ивента, остановившись на третьем месте. Это была последняя команда из нашего региона. Тем не менее в гранд-финале всё равно будут представители России. Так, за Tundra Esports сыграет Антон dyrachyo Шкредов, а за Team Falcons выступит Станислав Malr1ne Поторак.

Топ-турнир FPG по «Доте» проходит в LAN-формате в период с 24 января по 2 февраля в Белграде, Сербия. В рамках чемпионата 16 команд разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

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