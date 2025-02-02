MrBeast и создатель Roblox хотят купить американский TikTok за $ 20 млрд

Как сообщает издания Bloomberg, блогер MrBeast и создатель Roblox Дэвид Базуки хотят купить американское подразделение TikTok за $ 20 млрд. Журналистам об этом рассказал организовавший торги предприниматель Джесси Тинсли.

Ко всему прочему, другим возможным покупателем выступит руководитель криптоплатформы Anchorage Digital НатанМакКоли. Однако отмечается, что впоследствии MrBeast может присоединиться к другой группе инвесторов, поскольку не связал себя никакими обязательствами.

Мы могли бы стабилизировать работу TikTok и поставить его в выгодное положение для пользователей из США. Мы уверены в своих силах, поскольку у нас есть команда, полностью поддерживаемая США, со всеми данными, серверами и технологиями.

Напомним, TikTok заблокировали на территории США 19 января, однако в этот же день запрет удалось снять благодаря Дональду Трампу — он предоставил сервису нужную ясность в вопросе.