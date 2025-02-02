Продажи видеокарт RTX 5060 и RTX 5060 Ti стартуют в марте — утечка

Компания Chaintech, занимающаяся производством видеокарт для Colorful, опубликовала финансовый прогноз на 2025 год. В документе упоминается, что продажи бюджетных RTX 5060 и RTX 5060 Ti стартуют в марте.

Точные технические характеристики будущих графических процессоров пока неизвестны. Ожидается, что RTX 5060 получит 8 ГБ видеопамяти, а RTX 5060 Ti — 16 ГБ видеопамяти.

Самая бюджетная из уже анонсированных видеокарт NVIDIA нового поколения RTX 5070 будет стоить $ 549. Поэтому можно предположить, что рекомендуемая цена RTX 5060 и RTX 5060 Ti будет ниже. Больше информации NVIDIA раскроет после полноценного анонса.

Флагманская NVIDIA GeForce RTX 5090 вышла 30 января — сейчас это самая мощная видеокарта в мире. Чип в среднем RTX 4090 примерно на 25% без учёта апскейлера DLSS 4 и функции мультигенерации кадров.