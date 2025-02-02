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Вышел русский трейлер исторического фильма «Леопард» — премьера 5 марта

Вышел русский трейлер исторического фильма «Леопард» — премьера 5 марта
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Вышел русский трейлер исторического фильма «Леопард». В ролике показали центральных героев ленты, завязку сюжета и завораживающие пейзажи Сицилии.

Видео доступно на YouTube-канале «топКино». Права на видео принадлежат Indiana Production.

Фильм основан на одноимённом романе писателя Джузеппе Томази ди Лампедуза. События разворачиваются на Сицилии в XIX веке. Лента расскажет историю принца Салины и его семьи на фоне исторических и социальных потрясений.

В актёрский состав вошли Коррадо Инверницци, Бенедетта Поркароли, Дева Кассель, Ким Росси Стюарт, Сол Нанни, Франческо Колелла, Астрид Мелони, Маркус Марчелли и другие. Режиссёрами выступили Том Шэнклэнд, Джузеппе Капотонди и Лаура Лукетти.

Премьера картины состоится 5 марта в стриминговом сервисе Netflix.

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