Российская Virtus.pro первой отобралась в плей-офф чемпионата по Counter-Strike 2

Российская Virtus.pro прошла в плей-офф топ-турнира Intel Extreme Masters Katowice 2025 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В матче за выход в решающую стадию VP противостояла турецкой Eternal Fire. На решающей третьей карте новому составу Virtus.pro удалось продавить своего оппонента в рамках дополнительных раундов и завершить серию со счётом 2:1 в свою пользу.

В результате «медведи» стали первой командой в плей-офф престижного чемпионата. Eternal Fire, в свою очередь, упала в нижнюю сетку, где турки сразятся с победителем матча 3DMAX — BIG.

Международный чемпионат IEM Katowice 2025 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 29 января по 9 февраля в Катовице, Польша. В рамках ивента 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.