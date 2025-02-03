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Российская Virtus.pro первой отобралась в плей-офф чемпионата по Counter-Strike 2

Российская Virtus.pro первой отобралась в плей-офф чемпионата по Counter-Strike 2
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Российская Virtus.pro прошла в плей-офф топ-турнира Intel Extreme Masters Katowice 2025 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В матче за выход в решающую стадию VP противостояла турецкой Eternal Fire. На решающей третьей карте новому составу Virtus.pro удалось продавить своего оппонента в рамках дополнительных раундов и завершить серию со счётом 2:1 в свою пользу.

CS 2. Intel Extreme Masters Katowice 2025 . Группа A. 1/2 финала (верхняя сетка)
02 февраля 2025, воскресенье. 18:50 МСК
Virtus.pro
Окончен
2 : 1
Eternal Fire

В результате «медведи» стали первой командой в плей-офф престижного чемпионата. Eternal Fire, в свою очередь, упала в нижнюю сетку, где турки сразятся с победителем матча 3DMAX — BIG.

Международный чемпионат IEM Katowice 2025 по CS2 проходит в LAN-формате в период с 29 января по 9 февраля в Катовице, Польша. В рамках ивента 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.

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