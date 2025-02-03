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Tundra Esports с Антоном dyrachyo Шкредовым — чемпион топ-турнира FPG по «Доте»

Tundra Esports с Антоном dyrachyo Шкредовым — чемпион топ-турнира FPG по «Доте»
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Завершился международный чемпионат FISSURE PLAYGROUND #1 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

В гранд-финале соревнования встретились Team Falcons и Tundra Esports. «Соколы» открыли счёт в матче и оставались всего в одной игре от победы, однако «тундре» с Антоном dyrachyo Шкредовым удалось совершить яркий «камбек» и перевернуть ход противостояния. Финал завершился победой Tundra со счётом 3:2.

Dota 2. FISSURE PLAYGROUND #1 . Гранд-финал
02 февраля 2025, воскресенье. 19:30 МСК
Tundra Esports
Окончен
3 : 2
Team Falcons

Итоги FPG по «Доте»:

  • Первое место: Tundra Esports (Европа) — $ 400 тыс.;
  • Второе место: Team Falcons (Ближний Восток) — $ 170 тыс.;
  • Третье место: PARIVISION (Россия) — $ 100 тыс.;
  • Четвёртое место: Team Spirit (Россия) — $ 75 тыс.;
  • 5-6-е место: BetBoom Team (Россия), Talon Esports (Азия) — $ 50 тыс.;
  • 7-8-е место: HEROIC (Южная Америка), Team Liquid (Швеция) — $ 35 тыс.;
  • 9-11-е место: Gaimin Gladiators (Европа), AVULUS (Европа), Xtreme Gaming (Китай) — $ 15 тыс.;
  • 12-14-е место: Wildcard (США), Yakult Brothers (Китай), Aurora Gaming (Азия) — $ 10 тыс.;
  • 15-16-е место: Chimera Esports (Восточная Европа), Shopify Rebellion (Северная Америка) — $ 5 тыс.

Топ-турнир FPG по «Доте» прошёл в LAN-формате в период с 24 января по 2 февраля в Белграде, Сербия. В рамках чемпионата 16 команд разыграли призовой фонд в размере $ 1 млн.

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