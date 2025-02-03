Расписание третьего дня групп IEM Katowice 2025 по CS2 — Team Spirit против NAVI

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Сегодня, 3 февраля, продолжится групповой этап престижного чемпионата Intel Extreme Masters Katowice 2025 по Counter-Strike 2 с призовым фондом $ 1 млн.

По итогам третьего дня групповой стадии к участникам плей-офф присоединятся ещё два коллектива из группы B. Кроме этого, соревнование покинут четыре команды из нижней сетки.

Расписание игр IEM Katowice 2025 по CS2 на 3 февраля, понедельник:

15:30. Группа B, нижняя сетка, Astralis (Дания) — FURIA Esports (Бразилия);

15:30. Группа B, нижняя сетка, MOUZ (Европа) — Team Liquid (Северная Америка);

18:00. Группа B, верхняя сетка, Team Spirit (Россия) — Natus Vincere (Украина);

— Natus Vincere (Украина); 18:00. Группа B, верхняя сетка, GamerLegion (Европа) — The MongolZ (Монголия);

20:30. Группа A, нижняя сетка, FaZe Clan (Европа) — G2 Esports (Европа);

20:30. Группа A, нижняя сетка, Eternal Fire (Турция) — 3DMAX (Франция).

Топ-турнир IEM Katowice 2025 по CS2 проходит в LAN-формате с 29 января по 9 февраля в Катовице, Польша. В рамках соревнования 24 команды разыгрывают призовой фонд в размере $ 1 млн.