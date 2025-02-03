Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 6. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

В работу запущено продолжение мультсериала «Джимми Нейтрон»

В работу запущено продолжение мультсериала «Джимми Нейтрон»
Комментарии

В Linkedln-профиле сценариста Адама Пава обнаружили, что с декабря 2023-го он трудится над продолжением проекта про Джимми Нейтрона. Работу ведут совместными силами Paramount Animation и Nickelodeon Films.

Других подробностей пока нет. Будет ли продолжение представлять собой мультсериал или полнометражный мультфильм, пока можно только гадать.

Оригинальный мультсериал стартовал в 2002 году, а последний эпизод вышел в эфир 2006 года. Проект рассказывал про 11-летнего гения из Ретровилля по имени Джимми. Он придумывал различные изобретения и вместе со своими друзьями разгребал последствия своих же творений.

Материалы по теме
Обзор фильма «Злой город». Отличный российский блокбастер о войне с монголами
Обзор фильма «Злой город». Отличный российский блокбастер о войне с монголами
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android