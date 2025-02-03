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Финальные серии последнего сезона сериала «Кобра Кай» выйдут 13 февраля

Финальные серии последнего сезона сериала «Кобра Кай» выйдут 13 февраля
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Netflix объявил, что финальные серии шестого сезона сериала «Кобра Кай» выйдут 13 февраля. Ждать финал проекта, который длился с 2018 года, осталось немного.

Сериал «Кобра Кай» основан на фильме «Парень-каратист» 1984 года. Шоу рассказывает о школе карате под названием «Кобра Кай», которую открыл некогда успешный спортсмен Джонни Лоуренс, ныне опустившийся и перебивающийся случайными заработками. Во второй трети шестого сезона воспитанники Мияги-До отправятся в Барселону на международный турнир по каратэ, который станет для них тяжелейшим испытанием.

Главные роли в сериале играют Ральф Маччио, Уильям Забка, Шоло Маридуэнья и Джейкоб Бертран, а исполнительным продюсером выступает Уилл Смит.

Фото: Netflix

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