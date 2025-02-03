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«Злой город» стал самым кассовым фильмом России за уикенд

«Злой город» стал самым кассовым фильмом России за уикенд
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По данным Kinobusiness, историческая драма «Злой город» стала самым кассовым фильмом России за минувший уикенд. За прошедшие выходные лента собрала 138,2 млн рублей.

На втором месте оказалась турецкая адаптация комедии о перевоспитании мажора «Холоп: Великолепный век» с Керемом Бюрсином. Фильм собрал 62,2 млн рублей. Третье место за картиной «Финист. Первый богатырь» — она собрала 50,4 млн рублей. Фильм «Василий» с Александром Петровым собрал 48,9 млн рублей.

Историческая лента рассказывает о нашествии хана Батыя на Русь в 1238 году. Полководец потратил два месяца на взятие города Козельска, потеряв при этом тысячи воинов и осадные орудия.

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