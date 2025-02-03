«Злой город» стал самым кассовым фильмом России за уикенд

По данным Kinobusiness, историческая драма «Злой город» стала самым кассовым фильмом России за минувший уикенд. За прошедшие выходные лента собрала 138,2 млн рублей.

На втором месте оказалась турецкая адаптация комедии о перевоспитании мажора «Холоп: Великолепный век» с Керемом Бюрсином. Фильм собрал 62,2 млн рублей. Третье место за картиной «Финист. Первый богатырь» — она собрала 50,4 млн рублей. Фильм «Василий» с Александром Петровым собрал 48,9 млн рублей.

Историческая лента рассказывает о нашествии хана Батыя на Русь в 1238 году. Полководец потратил два месяца на взятие города Козельска, потеряв при этом тысячи воинов и осадные орудия.