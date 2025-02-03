Слишком брутальный Джейсон Стэйтем — на фото со съёмок боевика «Мастер»

Актёр Джейсон Стэйтем опубликовал у себя в соцсетях пару брутальных фотографий со съёмок ленты «Мастер». На фото Джейсон сидит с серьёзным лицом и смотрит в сторону.

Фото: Соцсети Джейсона Стэйтема

Фото: Соцсети Джейсона Стэйтема

Над сюжетом фильма «Мастер» работал Сильвестр Сталлоне. Он рассказывает о мужчине, который бросает опасную работу ради счастливой тихой жизни — но вынужден вернуться к основной профессии после пропажи девушки. Как обычно, зрителей ждёт зрелищный боевик с харизматичным актёром.

Режиссёром «Мастера» выступил Дэвид Эйр, недавно работавший со Стэйтемом над «Пчеловодом». Этот боевик стал самым популярным пиратским фильмом в России в 2024 году.

В российском прокате фильм «Мастер» стартует 10 апреля.