Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Групповой этап. День 6. Стрим В
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Вышел тизер фильма M3GAN 2 про куклу-убийцу

Вышел тизер фильма M3GAN 2 про куклу-убийцу
Аудио-версия:
Комментарии

Universal Pictures выпустила тизер-трейлер фильма M3GAN 2. Лента выступит прямым продолжением первой части, вышедшей в 2022 году. В ролике показали саму куклу-убийцу и её чуть изменённый внешний вид.

Видео доступно на YoTube-канале Universal Pictures. Права на видео принадлежат Universal Pictures.

Действие сиквела разворачивается спустя два года после событий оригинала. Джемма получила известность и стала сторонницей государственного надзора за ИИ, а её племянница проходит через непростой подростковый период. Тем временем на базе украденных технологий M3GAN создаётся опасное военное оружие Амелия, которое начинает развивать самосознание и представлять угрозу всему человечеству.

Премьера картины состоится 27 июня. Режиссёром ленты выступил Джерард Джонстоун.

Материалы по теме
Обзор фильма «Злой город». Отличный российский блокбастер о войне с монголами
Обзор фильма «Злой город». Отличный российский блокбастер о войне с монголами
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android