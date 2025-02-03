Эксперт рассказал, как создать сложный и надёжный пароль

Вице-президент по информационной безопасности МТС Банка Илья Зуев рассказал изданию «Газета.Ru», как россиянам подобрать надёжный пароль, чтобы лучше защитить свои данные в Сети.

Как отметил эксперт, сложные пароли, соответствующие всем требованиям безопасности, зачастую трудно запомнить. Использование менеджеров паролей, хотя и является хорошим решением, требует отдельного, надёжно защищённого пароля для доступа.

По мнению специалиста, хорошие пароли можно построить на основе мнемонической фразы. Например, взяв фразу «Как накормить кота», нужно набрать её на английской раскладке клавиатуры, добавив цифры и спецсимволы.

При этом Зуев отметил, что даже самый длинный и безопасный пароль не гарантирует абсолютной безопасности.