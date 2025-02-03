Сарик Андреасян раскрыл свежие подробности фильма «Простоквашино»

Сарик Андреасян недавно дал интервью, в котором поговорил про то, каким получится его фильм «Простоквашино». Режиссёр поделился свежими подробностями картины.

По словам Сарика, Печкина сыграет Иван Охлобыстин и это «стопроцентное попадание». Актёр в образе персонажа смотрится безупречно.

Ощущение, что ты делаешь кино, которое в теории переживет тебя. Хотя я не знаю, мы ещё не раскрыли, кто, кого там играет. Пока что мы только объявили, что Печкина играет Охлобыстин. Это стопроцентное попадание, это любовь. Как он это делает!

Ещё Андреасян планирует расширить вселенную «Простоквашино», так как в анимационных фильмах, по его мнению, показали далеко не всё, что было бы интересно зрителям. Сарик отметил, что изначально планировалось развернуть фильм в наши дни. Однако Андреасян понял, что в современном мире ребёнка, ушедшего из дома, быстро бы нашли.

Премьера «Простоквашино» состоится в этом году.