Стартовали съёмки пятого сезона сериала «Мажор»

Пятый сезон сериала «Мажор» с Павлом Прилучным в главной роли начали снимать в Сочи, заявили в «Кинопоиске». Производство уже идёт, но, сколько оно займёт, пока сказать трудно.

Вместе с этим появились фотографии со съёмок шоу, на котором можно увидеть ключевых героев, в том числе и персонажа Прилучного.

Фото со съёмок с главными героями

Фото: Кинопоиск

Фото: Кинопоиск

Фото: Кинопоиск

Фото: Кинопоиск

Фото: Кинопоиск

Фото: Кинопоиск

События пятого сезона развернутся после фильма «Мажор в Дубае». В центре истории окажется Игорь Соколовский и его агентство «Честные люди».

К своим ролям вернулись Павел Прилучный, Павел Чинарёв, Виталия Корниенко, Лиза Шакира и другие актёры. Даты выхода у пятого сезона пока нет.