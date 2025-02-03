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Появились постеры с главными героями фильма «Красный шёлк»

Появились постеры с главными героями фильма «Красный шёлк»
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Создатели фильма «Красный шёлк» опубликовали постеры с главными героями ленты. В картине снялись Гоша Куценко, Ярослав Могильников, Милош Бикович, Глеб Калюжный, Елена Подкаминская, Светлана Чуйкина и другие.

Постеры с персонажами фильма

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Фото: «НМГ Кинопрокат»

Сюжет ленты разворачивается в 1927 году и рассказывает о бывшем секретном агенте, который застревает в Китае после падения Российской империи. Единственный шанс вернуться домой — сопроводить китайских курьеров, которые везут из Китая в Москву секретные документы. Однако под видом обычных пассажиров скрываются иностранные разведчики, готовые ради них на всё.

Премьера картины «Красный шёлк» в кинотеатрах России состоится 20 февраля.

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