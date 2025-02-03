Дафни Кин рассказала, как хочет вернуться в киновселенную Marvel

Дафни Кин, исполнившая роль Х-23 в «Логане» и «Дэдпуле и Росомахе», в недавнем интервью рассказала о том, какое будущее видит для своей героини в киновселенной Marvel.

По словам Кин, она бы хотела увидеть X-23 в составе какой-нибудь весёлой команды в духе того, что было в триквеле «Дэдпула». Ещё актриса выразила желание сняться в масштабной сцене в составе Мстителей.

Я бы хотела увидеть её в весёлой команде. Я бы также хотела увидеть Лору в небольших историях. Мне понравилось играть её в «Логане», который был гораздо более мрачным. Так что это весело… но я бы также очень-очень хотела сняться в масштабной экшен-сцене с Мстителями.

Ещё актрисе нравятся фанатские теории о том, что после «Мстителей: Секретные войны» её героиня замёт место Росомахи в киновселенной. При этом сама Кин хотела бы как можно больше взаимодействовать с Логаном на экране.