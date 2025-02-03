«Дюна 2» выиграла премию «Грэмми» за саундтрек Ханса Циммера

3 февраля Национальная академия искусства и науки звукозаписи объявила лауреатов престижной премии «Грэмми»-2025. Члены академии выбрали победителей в различных музыкальных категориях, которые особенно ярко проявили себя за последний год.

Так, в категории «Лучший оригинальный саундтрек для визуального медиа» победила «Дюна 2» — новое творение немецкого режиссёра Ханса Циммера. Культовому музыканту удалось обойти конкурентов из «Претендентов», «Американского чтива», «Цветных людей» и «Сёгуна».

Это уже пятая награда премии «Грэмми» для Ханса Циммера. Ранее он получал статуэтки за треки к «Тёмному рыцарю», «Багровому приливу» и «Королю Льву».