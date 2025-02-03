«Это его детские мечты»: звезда «Миссии невыполнима» — о безумных трюках Тома Круза

Британская актриса Хейли Этвелл поделилась своими впечатлениями от работы с Томом Крузом. Знаменитая артистка из «Герцогини» присоединилась к шпионской франшизе с выходом фильма «Миссия невыполнима: Смертельная расплата», где она впервые поработала со звездой голливудских боевиков.

Как рассказала Этвелл, безумные трюки Круза на съёмках в первую очередь связаны с реализацией его детских мечтаний. А самого актёра женщина назвала настоящим профессионалом, который очень ценит других актёров на площадке.

Том рассказывал мне, что с пяти лет он хотел спрыгнуть с большой скалы на мотоцикле и реализовать детскую мечту. Но остальные трюки они придумывают на ходу. Для меня он человек-студия, очень добрый и настоящий профессионал. Из -за этого я чувствовала, что на съёмках могу пробовать множество разных вещей. С ним на съёмках я никогда не боялась рисков. Том очень любит, чтобы его команда развлекалась во время производства кино.

Сейчас Том Круз завершает съёмки ленты «Миссия невыполнима: Финальная расплата» — нового фильма в шпионской франшизе. Премьера состоится уже 21 мая 2025 года — лента должна завершить историю Итана Ханта, персонажа Круза.